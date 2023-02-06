الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرارة وبرودة قاسية.. أعنف موجة من التغيرات المناخية تضرب الأمريكتين

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية تضرب الأمريكتين

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن الولايات المتحدة تواجه أكبر موجة صقيع ودرجات حرارة شديدة، مؤكدة أن درجات الحرارة الشديدة والبرودة ضربت أمريكا الجنوبية والشمالية. 

وتابعت الصحيفة أن درجات الحرارة وصلت في أجزاء من أمريكا الجنوبية إلى 10 درجات مئوية فوق المتوسط، متوقعة استمرار درجات الحرارة الشديدة والتي تحطم الرقم القياسي عبر أجزاء من أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية متوسطة إلى عالية في تشيلي والأرجنتين وباراجواي وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 40 درجة مئوية عبر شمال الأرجنتين.

والأسبوع الماضي، ضربت موجة برد شديدة كندا والأجزاء الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، تسببت درجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية بشكل خطير في تحذيرات تهدد الحياة في العديد من الولايات، وحذر المسؤولون من أن انخفاض درجة الحرارة وقضمة الصقيع يمكن أن يحدث في غضون دقائق، حيث افتتح عدد من المدن مراكز تدفئة لحماية المشردين.

ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا الجنوبية

txt

«الجارديان»: انفجار القطب الشمالى يقود شمال شرق الولايات المتحدة لدرجات حرارة قياسية


وتتراوح درجات الحرارة هذه بين 5-10 درجات مئوية فوق المتوسط المناخي ، مع توقع استمرار الحرارة الشديدة حتى منتصف شهر فبراير على الأقل.

وبحسب ما اوردته، فقد تسببت الحرارة في هذه المنطقة من العالم بالفعل في وفاة 23 شخصًا على الأقل مع ما لا يقل عن 39 حريقًا هائلًا في جميع أنحاء تشيلي.

كما أدى انخفاض الرطوبة النسبية بنسبة 20-50٪ وعدم وجود أي مؤشر على هطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة إلى تفاقم خطر انتشار حرائق الغابات، حيث تضرر ما لا يقل عن 40 ألف هكتار من الأراضي.

في الوقت نفسه، ستغرق أجزاء من أوروبا مثل البلقان واليونان وتركيا في موجة برد هذا الأسبوع، مع توقع انخفاض درجات الحرارة 10-15 درجة مئوية عن المتوسط الموسمي. 

وأشارت الصحيفة الى انخفاض درجات الحرارة الدنيا إلى ما بين -10 درجة مئوية و -20 درجة مئوية، مع توقع أن تكون أبرد درجات الحرارة حول جبال الألب الدينارية خلال الجزء الأوسط من هذا الأسبوع.

txt

النرويج تطرح عددًا قياسيًا من مناطق التنقيب فى القطب الشمالى لاستكشاف النفط

درجات الحرارة صقيع ​الولايات المتحدة الامريكية البرودة أمريكا الجنوبية الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم