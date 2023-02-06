حرارة وبرودة قاسية.. أعنف موجة من التغيرات المناخية تضرب الأمريكتين

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن الولايات المتحدة تواجه أكبر موجة صقيع ودرجات حرارة شديدة، مؤكدة أن درجات الحرارة الشديدة والبرودة ضربت أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتابعت الصحيفة أن درجات الحرارة وصلت في أجزاء من أمريكا الجنوبية إلى 10 درجات مئوية فوق المتوسط، متوقعة استمرار درجات الحرارة الشديدة والتي تحطم الرقم القياسي عبر أجزاء من أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع.

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية متوسطة إلى عالية في تشيلي والأرجنتين وباراجواي وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 40 درجة مئوية عبر شمال الأرجنتين.

والأسبوع الماضي، ضربت موجة برد شديدة كندا والأجزاء الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، تسببت درجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية بشكل خطير في تحذيرات تهدد الحياة في العديد من الولايات، وحذر المسؤولون من أن انخفاض درجة الحرارة وقضمة الصقيع يمكن أن يحدث في غضون دقائق، حيث افتتح عدد من المدن مراكز تدفئة لحماية المشردين.

ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا الجنوبية



وتتراوح درجات الحرارة هذه بين 5-10 درجات مئوية فوق المتوسط المناخي ، مع توقع استمرار الحرارة الشديدة حتى منتصف شهر فبراير على الأقل.

وبحسب ما اوردته، فقد تسببت الحرارة في هذه المنطقة من العالم بالفعل في وفاة 23 شخصًا على الأقل مع ما لا يقل عن 39 حريقًا هائلًا في جميع أنحاء تشيلي.

كما أدى انخفاض الرطوبة النسبية بنسبة 20-50٪ وعدم وجود أي مؤشر على هطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة إلى تفاقم خطر انتشار حرائق الغابات، حيث تضرر ما لا يقل عن 40 ألف هكتار من الأراضي.

في الوقت نفسه، ستغرق أجزاء من أوروبا مثل البلقان واليونان وتركيا في موجة برد هذا الأسبوع، مع توقع انخفاض درجات الحرارة 10-15 درجة مئوية عن المتوسط الموسمي.

وأشارت الصحيفة الى انخفاض درجات الحرارة الدنيا إلى ما بين -10 درجة مئوية و -20 درجة مئوية، مع توقع أن تكون أبرد درجات الحرارة حول جبال الألب الدينارية خلال الجزء الأوسط من هذا الأسبوع.