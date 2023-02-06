حالة الطقس في الإسكندرية.. أمطار ورياح وأمواج تصل لـ 6 أمتار

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الطقس السيئ، واضطراب في الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة، واشتدت سرعة الرياح، وارتفعت أمواج البحر بعروس المتوسط لـ 6 أمتار، مما تسببت في تشقق وميل جزء من سور ورصيف كورنيش شاطئ إدوار خراط بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول.



أمطار غزيرة متواصلة على الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة بجميع انحاء المحافظة، بدأت مع مساء أمس الأحد واستمرت حتى صباح اليوم الإثنين، مع نشر فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار من قبل شركة الصرف الصحي والأحياء.

تأكل بشاطئ إدوارد خراط بسبب الأمواج

تسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير اليوم، في إحداث تأكل لجزء من شاطئ إدوارد خراط، مما أدى إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 مترا، وميل سور الكورنيش بمنطقة الشاطئ، مما أدى لتدخل عاجل من محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين، ووضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات، وما أتلفته الأمواج المرتفعة.



152 سيارة ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة، تمركز 102 سيارة و22 بدالة بخلاف 20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لليوم الثامن على التوالي، مؤكدًا على العمل بتخفيض منسوب بيارات المحطات والمتابعة الدورية لمناسيب المصارف.

طقس اليوم بمحافظة الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم بالإسكندرية يشهد التالي:

- أمطار غزيرة بنسبة حدوث 60٪.

- اضطراب في الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط.

-سرعة الرياح تتراوح من 60-80 كم/ساعة

ارتفاع الأمواج من 4-6 أمتار

- انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس والصقيع.