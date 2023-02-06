الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حالة الطقس في الإسكندرية.. أمطار ورياح وأمواج تصل لـ 6 أمتار

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الطقس السيئ، واضطراب في الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة، واشتدت سرعة الرياح، وارتفعت أمواج البحر بعروس المتوسط لـ 6 أمتار، مما تسببت في تشقق وميل جزء من سور ورصيف كورنيش شاطئ إدوار خراط بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول.


أمطار غزيرة متواصلة على الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة بجميع انحاء المحافظة، بدأت مع مساء أمس الأحد واستمرت حتى صباح اليوم الإثنين، مع نشر فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار من قبل شركة الصرف الصحي والأحياء.

 

تأكل بشاطئ إدوارد خراط بسبب الأمواج

 

تسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير اليوم، في إحداث تأكل لجزء من شاطئ إدوارد خراط، مما أدى إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 مترا، وميل سور الكورنيش بمنطقة الشاطئ، مما أدى لتدخل عاجل من محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين، ووضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات، وما أتلفته الأمواج المرتفعة.


152 سيارة ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار

 

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة، تمركز 102 سيارة و22 بدالة بخلاف 20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب، للتعامل الفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لليوم الثامن على التوالي، مؤكدًا على العمل بتخفيض منسوب بيارات المحطات والمتابعة الدورية لمناسيب المصارف.

 

طقس اليوم بمحافظة الإسكندرية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم بالإسكندرية يشهد التالي:

- أمطار غزيرة بنسبة حدوث 60٪.

- اضطراب في الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط.

-سرعة الرياح تتراوح من 60-80 كم/ساعة

ارتفاع الأمواج من 4-6 أمتار

- انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس والصقيع.

محافظة الاسكندرية تساقطت الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة متواصلة طقس اليوم بمحافظة الإسكندرية حالة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم