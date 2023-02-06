كالتشيو ميركاتو: جالاتا سراي يسعى لإنهاء صفقة زانيولو قبل غلق الانتقالات الشتوية بتركيا

يعمل نادي جالاتا سراي التركي على إنهاء صفقة نيكولو زانيولو، لاعب فريق روما، وضمه خلال الأيام المقبلة.

باب الانتقالات الشتوية تم إغلاقه في العديد من الدوريات الأوروبية، ولكن في الدوري التركي سيغلق يوم 8 فبراير الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية فإن النادي التركي يقف في قدرته على إنهاء صفقة زانيولو خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن النادي حجز بالفعل للاعب تذاكر الطيران والفحص الطبي.

وتقدم نادي جالاتا سراي بعرض لنظيره في روما قيمته 18 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز 4 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات زانيولو على سبيل الإعارة مع شرط للشراء في نهاية الإعارة، وطلب نادي روما 25 مليون يورو إجمالًا للصفقة، ولكن المؤشرات الحالية تشير إلى أنهم سيقبلون 23 مليون مقابل رحيل اللاعب.

نيكولو زانيولو يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن، والمهاجم الثاني.

وبدأ زانيولو مسيرته ضمن صفوف فريق جنوى للشباب وانتقل منه إلى نادي فيورنتينا، وصعد منه إلى فريق 17 عامًا في صيف 2015، ثم انتقل لنادي فيرتوس إينتيلا تحت 19 عامًا في صيف عام 2016، وبعد عام انضم لنادي إنتر في نفس الفئة العمرية، قبل أن ينضم لروما في صيف عام 2018.

زانيولو لعب 214 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع مختلف الأندية التي مثلها، وسجل 52 هدفًا وصنع 30 لزملائه.

ولعب 128 مباراة بقميص فريق روما منذ انضمامه للفريق في 2018، وسجل 24 هدفًا وصنع 18 لزملائه.

كما لعب للمنتخب الإيطالي بمختلف مراحله العمرية، وشارك في 11 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول وسجل هدفين وصنع واحدًا.

ويحتل فريق روما المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.