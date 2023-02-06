الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مخاوف من هزات أرضية جديدة.. كيف تأثر العراق بالزلزال؟

زلزال
زلزال

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن إقليم كردستان العراقي وبغداد وبعض المناطق العراقية تأثرت بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضافت أن المدارس في محافظة دهوك العراقية أخرجت الطلبة إلى الساحات، بسبب استمرار الهزات الأرضية، وتابعت أن هناك تخوفًا من المواطنين العراقيين من حدوث هزة كبيرة، لافتة إلى أن مرصد الزلازل العراقي رصد هزات أرضية في العديد من المحافظات.

وأوضحت أنه لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن في العراق جراء تلك الهزات الأرضية، لكن لا توجد أي بيانات رسمية إلى الآن من الحكومة العراقية تجاه هذه الزلازل.

وكانت قد أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية التركية.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا، صباح اليوم، بلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية: "بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ومن أجل ضمان سلامة الصادرات النفطية ومنع أي أحداث غير مرغوب فيها، تم تعليق صادرات النفط من خط أنابيب حكومة إقليم كردستان وتركيا صباح اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة النفط السورية، الاثنين، إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

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