الأهلى فى المونديال| أبوعبلة: برنامج غذائى خاص للاعبين قبل مباراة الريال

قال أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي أن هناك برنامجا غذائيا خاصا يخضع له اللاعبون بالتنسيق مع إيهاب علي استشاري التغذية بالجهاز الطبي خلال الـ٤٨ ساعة الجارية.

وأوضح أبوعبلة أن هناك برنامجا تغذية خاصا تم التنسيق له منذ مغادرة الفريق لمدينة طنجة وحتى مواجهة ريال مدريد من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل مستوى وتجنب الإرهاق والإصابات.

في المقابل اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب الجامعة المغربية.

وحرص كولر على الحديث مع أبوعبلة حول الحالة الطبية والبدنية للاعبين خلال الـ٤٨ ساعة الجارية، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى ممكن لمواجهة ريال مدريد.

وحدد الجهاز الفني بالتعاون مع أبوعبلة برنامجا بدنيا واستشفائيا ضمن فقرات المران خلال الـ٤٨ ساعة الجارية لتفادي حالات الإجهاد لدى اللاعبين.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة المغربية في العاصمة المغربية الرباط، وذلك استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين والجهاز الفني في بداية المران اليوم لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فعاليات المران.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في المران وبعض التعليمات المحددة لهم خلال الفترة الحالية للإعداد لمباراة ريال مدريد قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم.

وحرص المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين حول عدد من الأمور الفنية في المران استعدادا لمباراة ريال مدريد.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.