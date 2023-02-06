موعد إعلان ننيجة شهادة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2023

أعلنت أغلب المدارس نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الأول والتي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي الجاري في صورة درجات بعد أن كانت تقديرات فقط خلال العام الدراسي الماضي.

ومع بدأ اعلان النتيجة في اغلب المحافظات بدءًا من أول أمس السبت واستمرار اعلانها في البعض الآخر خلال الاسبوع الجاري زادت عمليات البحث عن شهادة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

نتيجة أولى ثانوي2023 برقم الجلوس

أعلنت بعض المدارس نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 برقم الجلوس بعد إتاحة النتيجة في المدارس وتوفيرها مجانًا للطلاب.

فأعلنت محافظة الجيزة أمس الأحد 5 فبراير 2023 نتيجة أولى ثانوي في جميع مدارس المحافظة وفقا لجدول إعلان نتائج الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023، الذي حددته مديرية التربية والتعليم في الجيزة مع بداية أجازة منتصف العام لتنتهي من اعلان كافة نتائج التعليم الأساسي والثانوي والشهادة الاعدادية خلال اجازة منتصف العام التي تنتهي الخميس المقبل .

كما اعلنت محافظة القاهرة والدقهلية والغربية أيضًا عن نتيجة أولى ثانوي، ووضعت بعض المدارس نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 برقم الجلوس على صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مع توفيرها بالمدارس أيضًا.

تيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات

أكدت وزارة التربية والتعليم مع انتشار اللغط بين أولياء الامور عن شكل نتيجة أولى ثانوي وهل ستكون درجات أم تقديرات مثلما حدث خلال العام الدراسي الماضي 2021- 2022، أن نتيجة الصف الاول الثانوي للعام الدراس يالجاري 2022-2023 ستكون درجات وليست تقديرات، وهو ما حدث بالفعل مع اعلان الكثير من محافظات الجمهورية عن نتيجة أولى ثانوي مع بداية الأسبوع الجاري بالدرجات .

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