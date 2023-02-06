كيف يتم إثبات إقامة الأبناء ببطاقة الرقم القومي؟

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط، لإثبات محل إقامة الأبناء في بطاقة الرقم القومي.

وحدد قطاع الأحوال المدنية ذلك على العنوان الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص لأحد الوالدين بإقرار الإبن دون اشتراط حضور الأب أو الأم أو بموجب إيصال مرافق بإسم الأب أو الأم وحتى لو كانت محل الإقامة المثبته بالإيصال غير المثبته ببطاقة الرقم القومي للوالدين.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.