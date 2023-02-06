الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» ترصد مشاهد قاسية من زلزال تركيا (فيديو)

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أكد الكاتب الصحفي سامر الأحمد، أن تركيا تمر بكارثة حقيقية، خاصة وأن أعداد ضحايا الزلزال في تزايد مستمر، قائلا: المواطنون بتركيا يخشون تكرار مآسي زلزال التسعينات الشهير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أبنية جديدة انهارت جراء الهزة الأرضية الثانية والتي كانت تصدعت في الهزة الأولى فجر اليوم، لافتا إلى أن الأوضاع في الجنوب التركي أقل حدة من الشمال السوري، التي يعد الوضع فيها كارثيًا، حيث آلاف المباني التي تعرضت للانهيار، وعددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. 


وأوضح أن الحصيلة النهائية للضحايا لا يمكن إعلانها الآن، بسبب وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض، متوقعا زيادة في عدد الضحايا والوفيات والأبنية المنهارة جراء الزلزال والهزات الارتدادية التابعة له.


وقال الكاتب الصحفي سامر الأحمد، تركيا تعيش مأساة حقيقية وهناك الآلاف الأحياء تحت الانقاض ينتظرون من ينقذ حياتهم، لافتا إلى أن تركيا لديها مديرية الكوارث وفرق تدخل سريع، لكن الكارثة كانت أكبر من إمكانات الولايات المتضررة، وبالتالي تم الاستعانة بالولايات المجاورة للمساعدة في الإنقاذ.

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