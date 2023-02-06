رئيس العراق يستقبل وزير الخارجية الروسي لبحث التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث أشار الرئيس العراقي إلى ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي، وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البنّاء.

كما تطرق «عبد اللطيف» إلى أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأشاد الرئيس العراقي بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه حيث أكد في هذا السياق عمق العلاقات بين البلدين.

كما أشار الرئيس العراقي إلى أن العراقيين عانوا من الحروب والعنف طيلة العقود الماضية، وحالياً الوضع آمن ومستقر في جميع المدن العراقية، مؤكدا أن هناك ترحيباً ودعماً من المجتمع الدولي للحكومة في سعيها إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي.

وشدد عبد اللطيف جمال رشيد على أن العراق يسعى وإلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يشجع على مد جسور التعاون والعلاقات مع الجميع.

بدوره، ثمن لافروف موقف العراق الداعي إلى الحوار وتجنب الأزمات وتغليب خيارات السلام بدل الحروب.

كما أكد الوزير دعم بلاده للعراق، ورغبتها الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتأهيل البنى التحتية.