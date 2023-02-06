قبل ما تحجز.. أسعار تذاكر قطارات «تالجو» بالصعيد والإسكندرية

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر القطارات تالجو الأسبانية بخط القاهرة - الأقصر، وخط القاهرة - الإسكندرية، وتنشر الدستور كافة أسعار تذاكر القطارات تالجو الأسباني للتسهيل على الركاب معرفة أسعار التذاكر قبل السفر.

- تختلف أسعار التذاكر بحسب المسافة وفي منها درجتين.. أولى وتانية "مكيفة

أولا على خط القاهرة الإسكندرية

الدرجة الأولى من القاهرة إلى الإسكندرية 200 جنيها، و150 للدرجة الثانية

ثانيا: خط الصعيد

الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيهًا، والدرجة الثانية 250



ومن القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه،



ومن القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيهًا والدرجة الثانية 350 جنيهًا،



ومن القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.