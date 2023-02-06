الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تحجز.. أسعار تذاكر قطارات «تالجو» بالصعيد والإسكندرية

قطار تالجو
قطار تالجو

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر  القطارات تالجو الأسبانية بخط القاهرة - الأقصر، وخط القاهرة - الإسكندرية، وتنشر الدستور كافة أسعار تذاكر القطارات تالجو الأسباني للتسهيل على الركاب معرفة أسعار التذاكر قبل السفر.

- تختلف أسعار التذاكر بحسب المسافة وفي منها درجتين.. أولى وتانية "مكيفة

أولا على خط القاهرة الإسكندرية

الدرجة الأولى من القاهرة إلى الإسكندرية 200 جنيها، و150 للدرجة الثانية

ثانيا: خط الصعيد

الأولى من القاهرة لأسيوط 350 جنيهًا، والدرجة الثانية 250
 

ومن القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه،
 

ومن القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيهًا والدرجة الثانية 350 جنيهًا،
 

ومن القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

 

قبل ما تحجز تعرف على أسعار تذاكر قطارات تالجو بالصعيد والإسكندرية أسعار تذاكر قطارات تالجو بالصعيد والإسكندرية بالصعيد والإسكندرية قبل ما تحجز تعرف على أسعار تذاكر قطارات تالجو بالصعيد والإسكندرية بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر القطارات تالجو الأسبانية

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