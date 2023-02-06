الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخفيضات تصل لـ 50%.. 500 محل مشارك في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

الاوكازيون
الاوكازيون

تلقى الدكتور علي‎ ‎المصيلحي وزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، تقريرا من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية، يفيد أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 500 محل حتى الآن، ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية أيضا، وأن ‏مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الأوكازيون بنطاق كل مديرية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات إلى 50% كالعام السابق رغم ارتفاع الأسعار،
ويعتبر الأكازيون فرصة سانحة أمام بعض التجار لشراء الملابس بتلك الأسعار المخفضة ليستفيد التاجر والمواطن أيضا.

وقال نادر ماهر مفتش بالرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن دورنا التأكد من الأسعار المكتوبة على المنتج قبل وبعد لأننا نقوم من خلال الفواتير بالتأكد من جدية الأوكازيون وإذا خالف صاحب المحل التلاعب فى السعر يحرر له محضر ويبدأ جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده 
وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023  فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي .

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الأوكازيون، وأن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة.

أما عصام عمر مدير فرع الصالون الأخضر إحدى شركات القطاع العام، قال إن هذا العام به تخفيضات تصل إلى 50% بالإضافة إلى العروض يأخذ قطعة أمام  قطعة تم شرائها مدون عليها السعر قبل وبعد، 
ناصحا المواطنين بالإقبال المبكر على الشراء نظرا للتخفيضات المطروحة ولضمان الحصول على المقاسات المطلوبة.

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