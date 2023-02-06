الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مديري 7 مخابز سياحية بدون ترخيص

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وأسفرت الجهود عن ضبط مالكى والمديرين المسئولين عن عدد 7 مخابز سياحية "بدون ترخيص" بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحوزتهم كمية قدرها (13,450 طن دقيق أبيض "عينى" معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية مخابز سياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بعد زلزال الثالثة و17 دقيقة صباحًا.. هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 فى يومه الأخير

ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم