الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وليد جمال الدين: نستهدف إقامة مركز لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستهدف أن تصبح "المنطقة الاقتصادية" مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن بها، وتوطين 21 قطاعا صناعيا تشمل إنتاج المادة الفعالة للأدوية وصناعات الأدوية لاستقطاب استثمارات في هذه الصناعة لسد احتياجات السوق الإقليمية منها، خاصة أن كثير من الدول الفرانكفونية تعمل في صناعتها وإنتاجها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.


جاء خلال مشاركته اليوم  الاثنين ، في فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى الذي يعقد في إطار تنظيم وزارة الخارجية بالاشتراك مع منظمة الفرانكوفونية زيارة لبعثة اقتصادية لمنظمة الفرانكوفونية .


وأشار جمال الدين إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع فريد على جانبي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم عالميا ، منوها إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر سيتم إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال.


وعرض رئيس المنطقة الاقتصادية الرؤية الاستراتيجية للمنطقة وما حققته منذ قرار إنشائها وما تسعى لتحقيقه خلال المرحلة الحالية.


ووجه جمال الدين، الدعوة لوفد المنظمة الدولية الفرانكفونية لزيارة مقر الهيئة بالعين السخنة والتعرف عن قرب على مشروعات المنطقة الاقتصادية وزيارة ميناء السخنة الميناء الأهم على البحر الأحمر، الذي يمكنه خدمة الدول الأعضاء بالمنظمة في إفريقيا في الصادرات والواردات وغيرها من الخدمات، وكذلك زيارة عدد من المصانع بمنطقة السخنة المتكاملة والتعرف على عدد من شركاء النجاح والتنمية بالمنطقة.

رومانيا

وكان قد قال رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تناول من خلالها بعض الموضوعات التي تتيح دعمًا متبادلًا بين البلدين في مجال الطاقة وبناء القدرات في استغلال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف تشيوكا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، أنه تم الاتفاق أيضًا على تبادل الخبرات في تنفيذ التحول الرقمي الحكومي في الإدارة الحكومية.

وأشار إلى أن هذه المباحثات يمكنها تعزيز العلاقات الثنائية في ظل القيادات السياسية بالبلدين، لافتًا إلى أنه لن يدخر جهدًا في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها، وأنه هناك رغبة في استمرار التعاون معًا في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك تأكيدًا على إرادتنا لتعزيز هذه المجالات وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وليد وليد جمال الدين نستهدف إقامة مركز لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تداول الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس نستهدف إقامة مركز لإنتاج وتداول الهيدروجين تداول الهيدروجين الأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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