بمضبوطات بلغت 84,9 طن.. ضبط 41 قضية عدم توريد أرز شعير

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط 41 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (84,978 طن أرز شعير "مستندي") ، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (3 أطنان أعلاف حيوانية "عيني").

كما ضبط 4 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (11,250 طن أعلاف حيوانية "عيني").

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.