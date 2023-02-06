ميجان على رأس القائمة.. أفضل بدل ارتدتها ملكات العالم (صور)

على مر التاريخ كانت النساء الملكيات يرتدين في الغالب العباءات والفساتين للظهور العام، في العصر الحديث يرتدي أفراد العائلة المالكة مثل الأميرة ديانا وميجان ماركل وكيت ميدلتون بشكل منتظم البدلات الرسمية، حيث يمكنك أن تشاهد البذلات المشرقة والجريئة والأنيقة التي ترتديها النساء الملكيات منذ عام 1970.

أثناء قيامها بجولة في كندا في عام 1970 تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية وابنتها الأميرة آن في بدلة بنطلون كاملة، لحماية أنفسهم من الذباب الأسود وهو آفة شائعة في كندا، وبدا أن آن كانت ترتدي بذلة خفيفة مع حزام مزدوج الإبزيم عند الخصر وحجاب، كما يبدو أن صاحبة الجلالة اختارت لونًا أغمق لمظهرها مكتملًا بغطاء رأس وقفازات ومحفظة معلقة على كتفها.

في واحدة من أكثر لحظات الموضة جرأة في السبعينيات ارتدت آن بذلة زرقاء من الكتان في كييف عام 1973، وفقًا لماري كلير الخبيرة فى شئون الأزياء كان من غير المعتاد رؤية امرأة ملكية في بدلة في ذلك الوقت، قامت بإقران البدلة ببلوزة صفراء وقلادة وظلال عيون زرقاء متطابقة حيث إنها كانت تتحدى قاعدة المكياج الطبيعي للقصر.

ارتدت الأميرة ديانا بدلة رمادية مع تفاصيل مكشكشة لتناول الغداء مع زوجة أبيها في فندق كونوت في مارس 1997، بدت الأميرة أنيقة في المجموعة التي ارتدتها مع حذاء بكعب مدبب وحقيبة سوداء منظمة، تظهر الصور من ذلك الوقت أن ديانا كانت ترتدي أيضًا سترة مزدوجة الصدر مع تنورة أنيقة بالقلم الرصاص في بعض المناسبات.

ارتدت زوجة الأمير أندرو السابقة سارة فيرجسون وبناتهما الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني بدلات لحضور العرض الأول في المملكة المتحدة لأول فيلم "هاري بوتر" في نوفمبر 2001.

بالنسبة لجوائز WellChildلعام 2018 في لندن اختارت ميجان ماركل بدلة خالدة باللون الأسود بالكامل، كانت البدلة الداكنة مصنوعة في الواقع من قطع سوداء من تصميم Altuzarra، كانت إكسسوارات ميجان بسيطة بالنسبة للحدث، وتتألف من حقيبة كلاتش سوداء ودبوس ذهبي صغير وأقراط صغيرة من اللؤلؤ.