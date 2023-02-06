الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في يومه العالمي.. جراحات ترميم الختان ما بين الأهمية والكمالية

ختان الإناث
ختان الإناث

يعد بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) هو ممارسة لإزالة أو إصابة الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث دون أي حاجة طبية، ختان الإناث هو انتهاك لحقوق الإنسان معترف به دوليًا يترك للنساء والفتيات آثارًا جسدية وعاطفية.

ما هو تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية؟

يعرف أيضًا تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث بختان الإناث، تقوم الممارسة الثقافية بإزالة بعض أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث أو بطريقة أخرى جرح الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا توجد أسباب طبية أو فوائد صحية لختان الإناث وغالبًا ما يتعارض مع الوظائف الطبيعية لأجسام النساء والفتيات.

ما هي الجراحة الترميمية لختان الإناث؟

من أجل التخلص من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هناك خيار الجراحة الترميمية الذي يعتمد عليك وعلى احتياجاتك، يختلف تشريح كل امرأة والجراحة ليست مناسبة للجميع حسب تاريخك الطبي والنفسي والجنسي والاجتماعي، حيث تستعيد معظم عمليات الجراحة الترميمية لختان الإناث البظر والمكونات الخارجية الأخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية.

في اليوم العالمي لختان الإناث.. حكايات من دفتر فتيات تعرضن للجريمة البشعة

 تشمل الإجراءات:

إزالة العيوب: غالبًا ما يؤدي تشويه / قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى تضييق أو إغلاق فتحة المهبل جزئيًا، تتضمن عملية إزالة العدوى إعادة فتح المهبل.

إعادة بناء البظر: يتضمن ختان الإناث قطع البظر أو إزالته جزئيًا، ومع ذلك غالبًا ما تبقى أجزاء من البظر تحت النسيج الندبي، يكشف إعادة البناء عن البظر ومحاولات استعادة وإعادة بناء التشريح المصاب باستخدام تقنيات مصممة خصيصًا.

التعافي من جراحة الختان

بعد أسبوعين من الجراحة المهبلية يمكن أن يكون هناك جروح أو ألم، وقد يستغرق التعافي الكامل شهورًا أو عامًا بعد جراحة ختان الإناث بما في ذلك عودة اللون والإحساس والوظيفة الجنسية، وقد يستغرق التعافي النفسي من ختان الإناث وقتًا طويلاً أيضًا، لكنه يمكن أن يعوض الكثير الذي فقد في عمليات الختان.

في اليوم العالمي لمناهضته.. العقوبة القانونية لختان الإناث في مصر

ختان الآناث اليوم العالمي لختان الإناث أعضاء تناسلية عملية الترميم حقوق الانسان

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