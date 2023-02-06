العثور على جثة شخص مجهول الهوية بطريق عرب الرويسات فى الشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات عثورها على جثة لشخص مجهول الهوية بطريق عرب الرويسات نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بطريق عرب الرويسات، دائرة مركز شرطة بلبيس، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة لشخص مجهولة الهوية والبيانات، وتم نقله من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.