الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لمواليد برج الأسد.. 2023 عام ملئ بالفرص

أبراج
أبراج

كلما رحبت بالتغيير في العام الجديد كنت أفضل حالًا يا برج الأسد، وتشير التنبؤات الفلكية السنوية إلى أن الفرص تظهر إذا تمكنت من الحفاظ على رباطة جأشك وتركيزك، ما عليك سوى أن تتعلم كيف تكتشفهم.

الأشهر الثلاثة الأولى من العام، هي أوقات الذروة للتكيف مع أجزاء حياتك المهنية التي تجاوزتها، فمن المحتمل حدوث تأخيرات في الربع الثاني، لذلك قد يتم تأجيل مكاسب الأعمال للبعض، لذلك فإن أحد المجالات التي ستتألق فيها خلال عام 2023 هي العلاقات الرومانسية والعائلية.

وبحلول نهاية العام ستكون هناك الكثير من الفرص للتعبير عن مشاعرك والتعويض، وقد يفاجأ العزاب بأنواع الأشخاص الذين ينجذبون إليهم.

حاول الحفاظ على وعودك وتوقعاتك من أحبائك، ويتعين عليك اتخاذ خيارات صعبة بشأن الممتلكات الخاصة بك هذا العام فتجنب التصرف على عجل.

قد تزيد النفقات في عام 2023، إذا طُلب من الطلاب السفر لمسافات طويلة لإجراء الاختبارات، ويمكن أن يكون التفكير السلبي ضارًا بصحتك.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الإثنين 6 فبراير 2023

قد تكون موجهًا نحو الهدف وتهدف إلى الحصول على أقصى عائد مالي ممكن خلال النصف الأول من العام يتم تفضيل الشراكات والأشكال الأخرى من المشاركة المالية غير المباشرة.

وإذا كنت مدينًا بأموال لأصدقائك، فقد يكونون جاهزين لمساعدتك في إعادتها، لكن عليك تجنب الاستثمارات الرئيسية في سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي.

امنح نفسك متسعًا من الوقت للتفكير قبل اتخاذ أي إجراء قد يكون له عواقب وخيمة على الآخرين.

يجب أن تبذل جهدًا إضافيًا لتبرز بشكل احترافي هذا العام، قم بإنشاء أكبر عدد ممكن من الاتصالات المهنية والاجتماعية، كل من الأشخاص والظروف التي لم يعد لها مكان في حياتك سوف تتلاشى بشكل طبيعي.

أولئك الذين يبحثون عن عمل في الخارج يمكن أن يحالفهم الحظ في الربع الثاني، كما يجب أن يكون الاهتمام بنفسك وتناول الطعام الصحي هو شعار عام 2023.

حظك اليوم لمواليد الأبراج الفلكية الترابية الإثنين 6 فبراير 2023

برج الأسد توقعات برج الأسد 2023 الحياة المهنية العزاب الفرص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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