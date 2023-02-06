الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكابلز في حفل جرامي 2023.. إليك أفضل الإطلالات (صور)

باريس هيلتون وكارتر
باريس هيلتون وكارتر ريوم

بدأت أكبر ليلة موسيقية وهي حفل توزيع جرامي 2023، هذا العام حققت كانت بيونسيه وتايلور سويفت وأديل هم من بين أولئك الذين حققوا أو حطموا الأرقام القياسية في عدد الجوائز التي حصلوا عليها.

بالتزامن مع بدء الاحتفالات إليك بعض إطلالات الكابلز وأبرزها ليلة أمس.

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الأوفست وكاردي ب

سار ميجان فوكس وماشين غان كيلي على السجادة الحمراء في تنسيق ملابس بتفاصيل فضية، تكمل إطلالة أوفست باللونين الأبيض والأسود مع فستان كاردي بي الأزرق المتميز.

كان فستان Gaurav Gupta من Cardi B باللون الأزرق الغامق يتميز بفتحة جريئة في المعدة وقلنسوة معمارية تطفو فوق رأسها ، بينما اختارت Offset بدلة بيضاء مع طية صدر السترة السوداء لـ Grammys.

باريس هيلتون وكارتر ريوم

اشتمل فستان هيلتون اللامع من هيلتون على فتحة جريئة على الصدر، وتناغم جيدًا مع سترة ريوم السوداء المنسوجة.

مايك رايت وليزو

امتلكت ليزو واحدة من أكثر الإطلالات التي لا تُنسى في الليل، حيث تألفت مجموعتها من Dolce & Gabbana من فستان برتقالي لامع مع صدرية مشد ورأس متناسق مزين بزهور ثلاثية الأبعاد.

سمح رايت لليزو 

بالتألق مرتديًا بدلة توكسيدو سوداء تقليدية.

زينت خيوط من الفضة بشراشيب فستان لامبرت الأسود، بالتنسيق مع ربطة عنق ماكلوغلين الفضية وبدلة سوداء.

دواين جونسون ولورين هاشيان

تكاملت ملابس جونسون وهاشيان، حيث كان يرتدي بدلة ذهبية ويرتدي ثوبًا فضيًا.

مارين موريس وريان هيرد

وصل موريس إلى Grammys في ثوب شبه شفاف مع خط رقبة متدلي من Off-White ، بينما كان Hurd يرتدي بدلة توكسيدو سوداء.

سموكي روبنسون وفرانسيس روبنسون

ارتدى كل من سموكي وفرانسيس إطلالات أحادية اللون. اختار سموكي بدلة توكسيدو سوداء وزرقاء ، في حين أن بدلة فرانسيس الزرقاء البودرة مزينة بأصفاد بيضاء مصقولة بالريش. 

الأوفست باريس هيلتون مايك رايت سمح رايت دواين جونسون لورين هاشيان

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