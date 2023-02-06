التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في انقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 10 آخرين أصيبوا في نفس الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.