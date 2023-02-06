«الخطيب» يمنح لاعبي الأهلي مكافأة استثنائية قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورئيس بعثة الفريق الأول بالمغرب صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبي الفريق الأحمر بعد تخطي عقبة سياتل ساوندرز الإمريكي بهدف أفشة ليواجه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء قرار المجلس الأحمر لتحفيز اللاعبين من أجل استمرار النتائج الجيدة والحفاظ على ما يقدمه الفريق تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني في مونديال الأندية.

وكشف مصدر مسئول أن هناك مكافأة وفقا لوائح الفريق الداخلية بجانب المكافأة الاستثنائية التي أعلن عنها المجلس الأحمر عقب التأهل إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد الإسباني .

وأضاف المصدر أن الخطيب وعد اللاعبين والجهاز الفني بمضاعفة المكافآت حالة تخطي ريال مدريد والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وشدد الخطيب إن ثقته في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بلا حدود وإن ما تحقق خلال المباريات السابقة يزيد من مسؤولياتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات وإن ما تبقى من مراحل البطولة يحتاج إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التركيز للوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، على متابعة عملية تسكين اللاعبين بعد رحلة سفر شاقة من مدينة طنجة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمحدد لها مساء غداَ الأربعاء علي ملعب مولاي الأمير عبدالله بالرباط .