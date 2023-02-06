«التعليم» تكشف موعد تسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية والتدريبية، تمهيدا للبدء في تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، استعدادا لتسكينهم بالمدارس في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة، إنه تم إرسال كشوف المعلمين الجدد إلى الجامعات المختصة بالمحافظات، لتدريبهم بدنيا وذهنيا، وتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لنظام التعلم الجديد.

وشدد المصدر على أن المديريات التعليمية تقوم حاليا باستيفاء مسوغات التعاقد وتجهيز العقود وأماكن التسكين في المدارس وفق البيانات ومحل الإقامة المدونة وقت التقديم للمسابقة، لتبدأ عملية التسكين فور انتهاءهم من التدريبات.