الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تكشف موعد تسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالمدارس

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية والتدريبية، تمهيدا للبدء في تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، استعدادا لتسكينهم بالمدارس في بداية الفصل الدراسي الثاني. 

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة، إنه تم إرسال كشوف المعلمين الجدد إلى الجامعات المختصة بالمحافظات، لتدريبهم بدنيا وذهنيا، وتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لنظام التعلم الجديد.

وشدد المصدر على أن المديريات التعليمية تقوم حاليا باستيفاء مسوغات التعاقد وتجهيز العقود وأماكن التسكين في المدارس وفق البيانات ومحل الإقامة المدونة وقت التقديم للمسابقة، لتبدأ عملية التسكين فور انتهاءهم من التدريبات.

الإجراءات التنفيذية التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراء الجهاز المركزي الجهات المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور رضا حجازي

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