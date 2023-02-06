بالتزامن مع حفل «جرامي 2023».. أكثر اللحظات التي لا تُنسى على مر العصور

بدأت أكبر ليلة موسيقية وهي حفل توزيع جوائز الـ جرامي 2023، وكانت بيونسيه وتايلور سويفت وأديل هم من بين أولئك الذين حققوا أو حطموا الأرقام القياسية في عدد الجوائز التي حصلوا عليها.

بالتزامن مع بدء الاحتفالات إليك بعض اللحظات الأكثر إثارة للجدل في حفل الـ “جرامي” على مر السنين.

ويل سميث يرفض جائزة أفضل فنان راب عام 1989

أثار ويل سميث الجدل في حفل توزيع جوائز الأوسكار مع كريس روك ولكن في عام 1989 كان هذا هو الأول، حيث حصل على جائزة Best Rap Artist لأول مرة عن أغنيته Parents Just Don't Understand مع DJ Jazzy Jeff فقط ليكتشف أنه لم يتم بثها على التلفزيون، لذلك قرر رفض الجائزة.

كتب الممثل في مذكراته لعام 2021: "انتهى بنا المطاف بمقاطعة الحفل الفعلي لأن لجنة جرامي رفضت البث التلفزيوني لجائزة الراب.. لقد شعرنا أن هذه كانت صفعة على الوجه".

كان فستان جينيفر لوبيز عنوان البحث على Google في عام 2000

أي شخص يتابع الموضة عن بعد، سيتذكر فستان جينيفر لوبيز الأخضر فيرساتشي من طراز la Grammys 2000، تم البحث عن الفستان الشفاف على نطاق واسع على Google بعد الحدث، قالت المغنية في سلسلة على اليوتيوب بعنوان Moments of Fashion: "ربما كانت أكبر لحظاتي في الموضة على الإطلاق هي ارتداء الفستان الأخضر بطبعة الغابة من Versace".

ظهرت ليدي جاجا في بيضة عام 2011

في 13 فبراير 2011 اختارت ليدي جاجا عدم السير على السجادة الحمراء بنفسها، واختارت بدلاً من ذلك حملها في عربة على شكل بيضة من قبل خمسة رجال يرتدون ملابس ضيقة وامرأة واحدة، وصفته بأنه "إناء" وليس بيضة.

تشكل تايلور سويفت وكاني ويست في عام 2015

قاطع كاني ويست تايلور سويفت بشكل سيئ في عام 2009 بينما كانت تقبل جائزة VMA لأفضل فيديو، عندما ألقت خطابها أخذ ويست الميكروفون قائلا: "تايلور أنا سعيد حقًا من أجلك..لكن بيونسي كان لديها أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق".

آثار ذلك جدلًا واسع النطاق وأطلق عداءًا بين المشاهير دام عقدًا من الزمان، والذي انتهى على ما يبدو في Grammys في عام 2015.