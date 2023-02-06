الأعلى للثقافة ينظم ملتقى القاهرة الدولى السابع للتراث الثقافى غير المادى

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورهشام عزمي؛ بالتعاون مع مع مؤسسة الإيسسكو برئاسة الدكتور سالم بن محمد المالك؛ ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي عير المادي، دورة الدكتور أحمد مرسي، تحت عنون "التراث الثقافي غير المادي في الدول الإسلامية.. المشترك والمتنوع"؛ وذلك يومي 8 و9 مارس 2023؛ وفي إطار ختام الفعاليات الثقافية التي نظمتها جمهورية مصر العربية احتفاء باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية؛ وتفتتح فعاليات الملتقى في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء الموافق 8 مارس 2023؛ بجلسة افتتاحية تتضمن تكريم لاسم العالم الراحل الكبير حارس التراث الثقفي غير المادي أ.د/ أحمد مرسي؛ وتستمر الفعاليات بعد الافتتاح على مدار يومي الأربعاء والهميس 8 و9 مارس 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة

وتوجه لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس برئاسة الدكتورة نهلة إمام الدعوة لمن يرغب بالمشاركة في فعاليات الملتقى، وذلك عن طريق إرسال مقترح لعنوان المداخلة وملخص لها في حدود 250 كلمة؛ ضمن أحد المحاور الرئيسية التي أعدتها اللجنة المنظمة هي على النحو التالي:

المحور الأول: الحكي الشعبي- تراث مستمر.

- تقاليد الحكي الشعبي في دول العالم الإسلامي.

- الأنواع السردية الشعبية ومظاهر التحور والاستمرارية.

- الحكاية الشعبية المغناة في الدول الإسلامية.

- رواة الحكاية الشعبية وطرائق الأداء.

- الحكاية الشعبية واستثمارها في التعليم.

- تجارب في صون الحكي الشعبي وتعليمه ونقله.

- السير الشعبية في دول العالم الإسلامي المروية والمدونة.

المحور الثاني: الاستشراق وتراث الدول الإسلامية غير المادي

ويتضمن المحور:

- الاستشراق وألف ليلة وليلة.

- الاستشراق والسير والحكايات الشعبية العربية.

- الاستشراق والأمثال الشعبية.

- الاستشراق والأغاني الشعبية.

- الاستشراق والممارسات الاجتماعية والمعتقدات الشعبية.

المحور الثالث: الحرف الشعبية ورؤية 2030

ويناقش المحور القضايا التالية:

- الحرف الشعبية والتنمية المستدامة.

- الحرف الشعبية ومشترك الثقافة في الدول الإسلامية.

- تحديات البقاء للحرف الشعبية.

- توظيف الرمز في الحرف الشعبية.

- الحرف الشعبية وهوية الدول البصرية.

المحور الرابع: التحول الرقمي وقضايا صون التراث الثقافي غير المادي

ويتضمن:

- المبادرات والمشاريع فى مجال التحول الرقمي للتراث الثقافي غير المادي وآفاق التعاون.

- الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة ودورها في صون التراث التقافي غير المادي والحفاظ عليه وتوثيقه.

- الاعتماد على الآليات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لنشر التراث الثقافي غير المادي والتعريف به على المستويين الوطني والدولي سواء لإثراء المحتوى أو للإتاحة من أجل تعزيز رفع الوعي به وخلق حوار مجتمعي حول قضاياه.

المحور الخامس: الممارسات الاجتماعية والمعتقدات الشعبية واستدامة التراث

ويتضمن:

- العادات الشعبية والتنمية المستدامة

- التنوع الثقافي كما تعكسه العادات الشعبية في الدول الإسلامية.

- الاحتفالات الشعبية حوار متصل بين الثقافات.

- المعتقدات الشعبية وقضايا التنمية في الدول الإسلامية.

- المعتقدات الشعبية والأساطير.

- المعتقدات الشعبية ومقاومة الخرافة للفناء.

المحور السادس: حيوية التراث الغنائي الشعبي في العالم الإسلامي

ويتناول الجوانب المختلفة للتراث الغنائي الشعبي في سياقاته الثقافية والأدائية مبرزًا القيم الجمالية والاجتماعية التي انبثقت عن حيوية هذا التراث ومواكبته للمتغيرات التي اعترت مسيرة الجماعة الشعبية فى الدول الإسلامية، وكيف كانت الأغنية الشعبية بحيويتها وبساطتها وعمقها وانتشارها مواكبة للنشاط الإنساني وملبية للعديد من الوظائف الجمالية والاجتماعية؛ كما يتناول الأنواع الغنائية المتعددة، مثل الأغاني المصاحبة لدورة الحياة، كذلك أغاني العمل والسمر والأغاني المصاحبة للمناسبات الدينية، وذلك بالبحث والتفسير الثقافي والتحليل الموسيقي والأدائي وما قد يصاحبها من آلات وأدوات موسيقية وعناصر حركية أو درامية، وصولاً إلي الخصائص والسمات الفنية والثقافية لهذا الإبداع الموسيقي والغنائي فى مسايرته لحركة الحياة فى المجتمعات الصادر عنها.

مائدة مستديرة: دور منظمات المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي

تفتح المائدة حواراً يضم الأطراف المعنية بالتراث الثقافي غير المادي من الباحثين والخبراء والجامعين الميدانيين وأصحاب المبادرات الخاصة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي غير المادي لمناقشة إعداد قاعدة بيانات خاصة بها وإتاحتها والربط بينها، ومناقشة التحديات التى تواجه الجمعيات ووسائل دعمها، دور منظمات المجتمع المدني فى صون التراث غير المادي بالإحياء والتوثيق والنقل والترويج والإتاحة.

وتشارك بالمائدة منظمات المجتمع المدني المعتمدة من منظمة اليونسكو لعرض تجربتها في الحصول على الاعتماد.

كما تتضمن المائدة دعوة إلى منظمات المجتمع المدني للحصول على اعتماد اتفاقية صون التراث غير المادي "2003" وترفع الوعي بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في صون التراث الثقافي غير المادي بكل مجالاته.

يقام على هامش الملتقى عدد من المعارض التي تعبر ع التراث الثقافي غير المادي وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاع الفنون التشكيلية.

على الراغبين بالمشاركة في الملتقى من مصر وكل الدول العربية إرسال عنوان المداخلة وملخص لها في حدود 250 كلمة على الإيميل التالي: [email protected]

ولمزيد من المعلومات يشرفنا مراسلتكم عبر الواتساب على رقم 00201008888132

تقبلوا تحيات لجنة التراث الثقافي غير المادي وفريق أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.