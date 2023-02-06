الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهمًا في قضية «جلب المخدرات»

محاكمة
محاكمة

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، محاكمة 18 متهما بينهم "6 أتراك، و11 مصريا، ألماني"، في قضية "جلب المخدرات والاتجار داخل البلاد".

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عاما طالب، وآخر أجنبي، 55 عاما، منجد و أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير حسن. م، 25 عاما، طالب. 

 وجاءت الإحالة لقيام المتهمين في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية "خرطوش".

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية المستشار سرور محمد احمد جلب المخدرات داخل البلاد

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