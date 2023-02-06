الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. مطار الغردقة يجرى تجربة الطوارئ على الحرائق بمشاركة الجهات المختصة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يُجري مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، فعاليات تجربة الطوارئ متسعة النطاق لعام 2023، بحضور قيادات وزارة الطيران المدني، بمشاركة جميع جهات محافظة البحر الأحمر والشركات العاملة في المطار.

يأتي تنفيذ هذه التجربة لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدني "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، التي تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي تحدث.

وتتم التجربة عن حريق داخل طائرة، حيث تعتبر تلك التجربة ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران في إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر وعامين، ليعكس ذلك استعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب فى وقت قياسى، ثم عودة التشغيل الطبيعى للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة.

ومن المقرر أن يشارك فى التجربة جميع الجهات العاملة فى مطار الغردقة من بينها أجهزة الأمن والحماية المدنية والإسعاف وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والمستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور ومراسلى الصحف والقنوات التليفزيونية.

البحر الاحمر الأزمات والطوارئ الطيران المدني المصري المطارات المصرية حرائق حوادث الطيران محافظة البحر الأحمر مطار الغردقة

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