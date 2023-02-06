الزمالك يواجه فاركو في البروفة الأخيرة قبل مباراة بلوزداد في أبطال إفريقيا

يحل الزمالك ضيفًا على فريق فاركو في الخامسة من مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز في البروفة الأخيرة قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في بداية مشوار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة وخرج من مرحلة المباريات الست العجاف التي لم يحقق خلالها الفوز في الدوري والكأس بالانتصار في المباراة الأخيرة على فيوتشر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32.

وفي المقابل يحتل فاركو المركز الثاني عشر 16 نقطة، ونجح طارق العشري المدير الفني الذي تولى المسئولية خلفا لإيهاب جلال في قيادة الفريق للفوز على المصري.

عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة الجهاز الفني للزمالك لاتعني العودة لطريقة 3-4-3، خاصة أن الفريق فقد جهود إمام عاشور بعد احترافه في الدوري الدنماركي وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، بعد نزلة البرد والوعكة الصحية التي تعرض لها، ومحمد عبد الغنيي وحمزة المثلوثي للإصابة.

وعلى الجهاز الفني توظيف أحد لاعبي الخط الأمامي في مركز 10 في حالة اللعب بطريقة 4-2-2 لذلك من المنتظر أن يدفع بالثلاثي بمصطفى الزناري وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع، وسيد عبد الله نيمار في الجبهة اليمنى، ومحمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى، وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا في الوسط وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري في الهجوم، وقد يكون عمر جابر اللاعب الثالث في الوسط حال اللعب بطريقة .

وحرص أمير مرتضي المشرف على الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في المباريات المقبلة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاستسلام لنغمة ضياع الدوري، خاصة أن الفريق أمامه مباراة فاركو و الدور الثاني بأكمله.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

الجهاز الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي والسيد عطية وعمر جابر ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه.

في المقابل يعرف طارق العشري المدير الفني لفاركو كل شيىء عن فريق الزمالك الذي يواجهه للمرة الثانية هذا الموسم وكانت الأولى مع سموحة في بداية الدوري وخسر بهدفين وسيعمل العشري على إيقاف مفاتيح اللعب في الفريق الأبيض عن طريق تضييق المساحات في وسط الملعب والتنبيه على ظهيرري الجانبين بعدم الاندفاع لأداء الواجب الهجومي للحد من خطورة زيزو ومصطفى شلبي مع الاعتماد هجوميا على الثلاثي شكري نجيب والجزائري رزقي حمرون هداف الفريق برصيد ستة أهداف وعمرو جمال.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده محمود أبو الرجال وشريف عبد الله ومعهم عاطف حسين حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.