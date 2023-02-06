عقب الشعور به.. تعرف على أدعية وقوع الزلزال

ضرب زلزال قوته وصلت لـ 7.8 درجة بمقياس ريختر، منطقة شرق المتوسط، وشعر به سكان مصر، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر.، فجر اليوم الإثنين.

كما تضرر كل من تركيا وقبرص واليونان والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة والعراق وجورجيا وأرمينيا.

أدعية الزلزال



ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم العديد من الأدعية الخاصة بالظواهر الطبيعية الشديدة مثل الأمطار والرعد والرياح وأبرزها الزلازل وتتمثل في:

-اللهم إني أسألك خير ما في الزلزال وخير ما فيه وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شره وشر مل فيه وشر ما أرسلت به.

-اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

-اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة وديني ودنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وأمان روعاتي وأن تحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم، وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا، اللهم احفظني من كل شر ونجني من الزلازل وكل المخاطر.

-اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المُضطرين، اللهم ارزق كل من ضاقت به الدنيا فرجًا قريبًا، اللهم أزل العثرات من طريقه اللهم اجعل دروب الخير تتدفق إليه واصرف عنه سوء الأقدار، اللهم نجه من الزلازل.

-لا إله إلا اللَّه العظِيم الحليم، لا إله إلا اللَّه رب العرش العظيم، لا إله إلا اللَّه رب السموات، ورب الأَرض، ورب العرش الكريم.