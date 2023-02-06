بالصور.. تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في سوريا

أعلن تلفزيون الجمهورية السورية، منذ قليل، عن تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في بعض المناطق بحماة وحلب .



وبدأت فرق الأنقاذ السورية في عملها، بإنتشال المستغيثين، من تحت الأنقاض.

أثار الزلزال في سوريا



وكانت قد ضربت هزة أرضية بقوة 7.8 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان دمشق واللاذقية، وجميع الولايات الجنوبية والمدن السورية في الشمال.

أثار الزلزال في سوريا

كما تضرر كل من تركيا وقبرص واليونان والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة والعراق وجورجيا وأرمينيا، كما شعر به سكان مصر، منذ قليل، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر.





وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.



ذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن جميع سكان لبنان وسوريا شعروا بالهزة الأرضية، وأشارت إلى أن الأبنية تمايلت، وهرع المواطنون على أثر ذلك إلى الشوارع.

