الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالصور.. تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في سوريا

أثار الزلزال في سوريا
أثار الزلزال في سوريا

أعلن تلفزيون الجمهورية السورية، منذ قليل، عن تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في بعض المناطق بحماة وحلب .
 

وبدأت فرق الأنقاذ السورية في عملها، بإنتشال المستغيثين، من تحت الأنقاض.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
أثار الزلزال في سوريا


وكانت قد ضربت هزة أرضية بقوة 7.8 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط فجر اليوم.

 

وشعر بالزلزال سكان دمشق واللاذقية، وجميع الولايات الجنوبية والمدن السورية في الشمال.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏
أثار الزلزال في سوريا

كما تضرر كل من تركيا وقبرص واليونان والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة والعراق وجورجيا وأرمينيا، كما شعر به سكان مصر، منذ قليل، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر.


وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

 ذكرت مواقع إخبارية لبنانية أن جميع سكان لبنان وسوريا شعروا بالهزة الأرضية، وأشارت إلى أن الأبنية تمايلت، وهرع المواطنون على أثر ذلك إلى الشوارع.
 

قد تكون صورة ‏سماء‏
أثار الزلزال في سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

بالصور.. تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في سوريا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟