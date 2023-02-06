الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية إسرائيل، والاتفاق على المضي بتطبيع العلاقات.
 

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب حمد بن جاسم: "رأيت الابتسامة والفرح على وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عندما استقبل الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم مؤخرا، ومع أني لا أمانع في ذلك، فإني أتساءل ما هو ثمن هذه الحفاوة وما الفائدة التي سيجنيها السودان من هذا الانفتاح على إسرائيل؟"

وأضاف حمد بن جاسم: "أنا على يقين أن السودان وشعبه من أكثر الدول العربية التزاما بالقضية الفلسطينية وتأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية الأخرى، وقد دفع السودان ثمنا باهظا لهذه المواقف القومية الأصيلة، ولكني أعتقد أن الفائدة ستعود على الطرف الذي نصح السودان بإقامة علاقات مع إسرائيل".

 

وأردف: "نحن في قطر سبق لنا أن أقمنا علاقات مع إسرائيل وسمحنا لها بفتح مكتب تجاري لأسباب ذكرتها مرات عديدة في السابق، ثم أغلقناه مناصرة للقضية الفلسطينية عندما استدعى الوضع ذلك..وربما جنينا فوائد سياسية في ذلك الوقت، ولكن كل تلك القرارات كانت قرارات ذاتية بعيدا عن أي نصيحة من طرف آخر، ولم تكن تتعارض في ذلك الوقت مع المصالح العربية..وإذا كان السودان يعتقد الآن أن هذه العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا بناء على نصيحة فهذه نصيحة فاشلة؟

واستطرد: "أنا مع السلام والعيش سويا في هذه المنطقة بأمان، لكل من فيها ومنهم الإسرائيليون ولكن ينبغي أن يشمل هذا الفلسطينيين ليتمتعوا بكل حقوقهم.

 

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له للسودان.

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