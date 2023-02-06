كيراسا الروسية تبتكر زيا عسكريا للتمويه لجعل الجنود غير مرئيين

أعلن المدير العام لشركة كيراسا الروسية فلاديمير كورموشين، عن إنشاء مجموعة تمويه تجعل المقاتل غير مرئي لأجهزة التصوير الحرارية، كما تسمح له بالاندماج مع التضاريس.

وقال: "هدفنا هو تزويد المقاتلين بتنكر يجعلهم حرفيا غير مرئيين للعدو.. اليوم لدينا مهمة بحماية الجنود من الأطوال الموجية المختلفة، بما في ذلك الحرارية، وهذا ممكن بسبب توافر مواد متخصصة جديدة".

وأوضح كورموشين، أننا لا نتحدث عن أنظمة التشويش أو الحرب الإلكترونية التي يمكن ربطها بجندي، إن تأثير "الاختفاء" يتحقق بفضل الأقمشة الخاصة ذات الصبغات المناسبة.

موضحا أن التأثير المثالي، هو صنع مثل هذه الملابس بحيث لا يكون المقاتل مرئيا مع الخلفية الخارجية المتغيرة، وحتى يظل في المساء والصباح، وتحت الشمس وفي الحقل والغابة بل في كل مكان غير مرئي.. يجب أن يغير التنكر نفسه، مثل الحرباء".

وأشار المدير العام للشركة، إلى أن هذه التطورات يمكن أن تقدمها المؤسسة كجزء من العمل البحثي لتجهيز جندي المستقبل "ليغيونير".

وتعتبر شركة "كيراسا" واحدة من المطورين والمصنعين المحليين الرائدين للحماية والدروع الشخصية ومعدات القتال الشخصية لوزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في روسيا.