الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفنون جنون.. الرجال يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء في حفل الـ Grammy

أزياء الرجال في حفل
أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023

سيطرت الملابس الجريئة على أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023، منهم من ظهر بشورت ومن ظهر ببطن مكشوف، وسنستعرض الإطلالات في هذا الألبوم.

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أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023

وظهر المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز، للسجادة الحمراء بإطلالة غريبة، حيث كان ارتدى زيًا لامعًا من الألوان يكشف عن الجزء العلوي من جسده متمسكا به عبر حمالات.
 

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المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

لا يتوفر وصف.
حفل جوائز جرامي لعام 2023

 

ويحظى الحفل بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدون للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا.



 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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