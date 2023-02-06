الفنون جنون.. الرجال يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء في حفل الـ Grammy

سيطرت الملابس الجريئة على أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023، منهم من ظهر بشورت ومن ظهر ببطن مكشوف، وسنستعرض الإطلالات في هذا الألبوم.

أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023

وظهر المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز، للسجادة الحمراء بإطلالة غريبة، حيث كان ارتدى زيًا لامعًا من الألوان يكشف عن الجزء العلوي من جسده متمسكا به عبر حمالات.



المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

حفل جوائز جرامي لعام 2023

ويحظى الحفل بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدون للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا.







