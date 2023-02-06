الفنون جنون.. الرجال يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء في حفل الـ Grammy
سيطرت الملابس الجريئة على أزياء الرجال في حفل جوائز جرامي لعام 2023، منهم من ظهر بشورت ومن ظهر ببطن مكشوف، وسنستعرض الإطلالات في هذا الألبوم.
وظهر المغني البريطاني الشاب هاري ستايلز، للسجادة الحمراء بإطلالة غريبة، حيث كان ارتدى زيًا لامعًا من الألوان يكشف عن الجزء العلوي من جسده متمسكا به عبر حمالات.
ويحظى الحفل بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدون للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا.