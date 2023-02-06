الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«استخبارات الشيوخ» الأمريكى تصدر بيانا حول تصرف بايدن بشأن «المنطاد الصينى»

المنطاد الصينى
المنطاد الصينى

أكد نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو تريث، أن تصرف الرئيس الأمريكي جو بادين، بخصوص المنطاد الصيني يرقى إلى مصاف "التقصير في أداء الواجب".

وقال" تريث"، إن المنطاد "التجسسي" أجرى جولة "غير مسبوقة" فوق الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى إرسال "رسالة" مفادها أن بكين تعتقد أن الولايات المتحدة "في حالة تدهور"، موضحًا أنه تم الكشف عن طائرة أخرى تحطمت قبالة سواحل هاواي قبل 4 أشهر.

ولفت "تريث" إلى أن المنطاد الصيني كان أيضًا "رسالة" تعتقد من خلالها بكين أن "الولايات المتحدة كانت قوة عظمى في يوم من الأيام، بينما هي الآن قوة جوفاء، وفي حالة تقهقر".

وأردف أن ظهور المنطاد كان مخططًا له في المجال الجوي الأمريكي، وذلك قبل أيام فقط من رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى الصين.

في غضون ذلك، زعم "تريث" أن فريق بايدن يحاول صرف الانتباه عن "محنة المنطاد" من خلال تقديم إحاطة عن الوثائق السرّية التي تم العثور عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاجو.

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