الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. مصرع فتاة وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب

إطلاق نار بالولايات
إطلاق نار بالولايات المتحدة

لقيت فتاة مصرعها وأصيب أربعة في إطلاق نار بحفل لموسيقى الراب، في ولاية أركنساس الأمريكية، وفقا لما نقلته قناة ABC التلفزيونية الأمريكية.

ووفقا للقناة: "قتلت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وأصيب أربعة آخرون في حفل فريدو بانغ".


وبحسب القناة، لم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بالحادث، وباشرت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

يذكر أنه، منذ بداية العام، وفقا لـ "أرشيف العنف المسلح"، الذي يتتبع مثل هذه الإحصاءات، كان هناك بالفعل أكثر من 50 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

بالصور.. تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في سوريا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟