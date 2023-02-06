إغلاق أسواق المواشى فى الأردن 14 يومًا بعد تفشى «الحمى القلاعية»

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يومًا، عقب رصد إصابات جديدة لفيروس الحمى القلاعية في الأبقار.



من جانبه قال رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار علي غباين، إن 90% من رءوس الأبقار والعجول في مزارع الظليل والحلابات مصابة بالحمى القلاعية.



وفي السّياق ذاته، كشف رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين عن نفوق 150 رأسا من البقر والعجول في منطقة الظليل بسبب الحمى القلاعية.



وأضاف: "ما زلنا وسط انتشار الفيروس بالتالي نحن لدينا إحصاءات نعمل عليها، لكن الإحصاءات الأولية الخسائر تقدر بعشرات ملايين الدينارات".



أما فيما يتعلق بمادة الحليب، لفت غباين إلى أن "الأبقار المصابة أصلا لا تعطي بالتالي الحليب الآمن بنسبة 100% للإنسان".



