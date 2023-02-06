الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق أسواق المواشى فى الأردن 14 يومًا بعد تفشى «الحمى القلاعية»

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يومًا، عقب رصد إصابات جديدة لفيروس الحمى القلاعية في الأبقار.

من جانبه قال رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار علي غباين، إن 90% من رءوس الأبقار والعجول في مزارع الظليل والحلابات مصابة بالحمى القلاعية.

وفي السّياق ذاته، كشف رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين عن نفوق 150 رأسا من البقر والعجول في منطقة الظليل بسبب الحمى القلاعية.

وأضاف: "ما زلنا وسط انتشار الفيروس بالتالي نحن لدينا إحصاءات نعمل عليها، لكن الإحصاءات الأولية الخسائر تقدر بعشرات ملايين الدينارات".

أما فيما يتعلق بمادة الحليب، لفت غباين إلى أن "الأبقار المصابة أصلا لا تعطي بالتالي الحليب الآمن بنسبة 100% للإنسان".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟