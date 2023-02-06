الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يعلن جمع تبرعات بـ 278 مليون دولار لدعم أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، جمع 278 مليون دولار عبر منصة جمع التبرعات الحكومية "United24".
وفي إشارة إلى أن المنصة كانت نشطة لأكثر من 9 أشهر، قال زيلينسكي إنه "تم شراء حوالي 150 مولداً كهربائياً، وتم تسليمها بالفعل إلى المرافق الطبية في البلاد".

وأطلق الرئيس الأوكراني منصة "United24" في مايو الماضي بهدف جمع الأموال لدعم كييف وهي تحارب روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن "تبرعات المبادرة ستوجه إلى ثلاثة مجالات، وهي الدفاع وإزالة الألغام، والمساعدات الإنسانية والطبية، وإعادة إعمار البلاد".

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​ 

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