الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انفراجة فى أزمة غرامة كهربا والزمالك يرفض استلام 500 ألف دولار

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محاميي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عرضوا خلال لجنة الاستماع على مسؤولي الزمالك دفع 500 ألف دولار حاليًا.

 

وتابع هشام خلال برنامجه عبر قناة النهار: أنه "تم عرض المبلغ من أجل تسديد الغرامة على أقساط، ولكن الزمالك رفض استلام المبلغ أو التقسيط وطالب بالإيقاف".

 

وأضاف هشام: " أن هناك انفراجة في ملف قضية وغرامة اللاعب، هو أن مستثمر نادي أفيش البرتغالي لا يزال متواجد، وسوف يدفع مع اللاعب الغرامة، ولكن في كل الأحوال لن  يتم إيقاف كهربا في الوقت الحالي".

محمود عبد المنعم كهربا الزمالك كهربا الدورى المصرى الاهلى

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