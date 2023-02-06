برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الأول 2023

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 برقم الجلوس من قبل الطلاب والطالبات على محركات البحث الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان عدد من المديريات التعليمة انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، تمهيدًا لإعلان نتيجة ثانية ثانوي 2023، صباح اليوم الإثنين 6 فبراير.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الثاني من إجازة الترم الأول، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

وحول تساؤل الكثير من الطلاب حول شكل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول، وما إذا كانت ستظهر درجات أم تقديرات، أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن ظهورها بنظام الدرجات.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس للترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم: https://schg10.emis.gov.eg/ أو موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة إليها من بينها: بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2023 من هنا، أو رابط مديرية التربية والتعليم 2023 محافظة القليوبية من هنا، أو مديرية التربية والتعليم بمحافظةالإسكندرية من هنا.

الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).

كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع درجات مواد الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول على النحو التالي:

20 درجة توزيع مادة التاريخ.

50 درجة توزيع مادة اللغة العربية.

20 درجة توزيع مادة الكيمياء.

40 درجة توزيع مادة اللغة الإنجليزية.

20 درجة توزيع مادة الفيزياء.

30 درجة توزيع مادة اللغة الإنجليزية الثانية.

20 درجة توزيع مادة الفلسفة.

40 درجة توزيع مادة الرياضيات.

20 درجة توزيع مادة الأحياء.

20 درجة توزيع مادة الجغرافيا.

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