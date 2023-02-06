الكتاتنى: جماعة الإخوان تتميز بالغباء والجهل السياسى الشديد

قال إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإرهابية، إن قيادات جماعة الإخوان يحتاجون إلى تطوير، كما أن الجماعة يتميزون بالغباء والجهل السياسي الشديد.

العمل القيادي الإخواني

وأكد إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة الحالية لجماعة الإخوان الإرهابية تحتفظ لنفسها بتولي العمل القيادي لضمان البقاء لأكبر وقت ممكن على كرسي القيادة.

القيادة الإخوانية

وأضاف في حديثه، أنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية حالية داخل هذه الجماعة لعدم وجود سبل التشاور والتصويت والسير وفق مباديء السمع والطاعة.