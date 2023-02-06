برشلونة يزيد متاعب ريال مدريد فى الدورى الإسبانى قبل المونديال

عزز فريق برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بالانتصار على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سبوتفاي كامب نو، في الجولة العشرين للمسابقة.

سيطر فريق برشلونة على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن دون التهديد بشكل مكثف على مرمى الحارس المغربي لـ إشبيلية، ياسين بونو.

وتعرض سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان فريق برشلونة للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين، أطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية برشلونة، حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول عن طريق جوردي ألبا في الدقيقة 58، عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله فرانك كيسي داخل منطقة الجزاء، ليُسكن الكرة شباك بونو ببراعة.

واستطاع بابلو جافي تسجيل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 70، من متابعة لتمريرة رائعة من زميله رافينيا من الجانب الأيمن، ليسدد الكرة في الشباك دون رقابة من مدافعي إشبيلية.

وفي الدقيقة 79، أكد رافينيا انتصار برشلونة، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه من متابعة لتمريرة زميله جوردي ألبا من الجهة اليسرى، في غياب أيضًا من الرقابة الدفاعية لفريق إشبيلية، ليظفر الفريق الكتالوني بنقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على أقرب ملاحقيه ريال مدريد بفارق 8 نقاط، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.