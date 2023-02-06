«التضامن»: 12 ألف حضانة ومركز تعليمى غير مرخص على مستوى الجمهورية

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد في مصر 15 ألفا و974 حضانة مرخصة، بينما يوجد 12 ألف حضانة ومركز تعليمي غير مرخص، ليكون الإجمالي 25 ألفا و228 حضانة.

وأضاف "ناجي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة المبكرة وذلك بحصولهم على حقهم في التعلم داخل حضانات مرخصة لضمان حصولهم على خدمة تعليمية جيدة.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي بدأت بتشكيل لجنة برئاستها، تضم كل الجهات المعنية، وفقًا لمخرجات تلك اللجنة تم إصدار قرار وزاري ليكون بكل المديريات لجان لاستقبال طلبات توفيق الأوضاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات توفيق الحضانات بكافة أنحاء الجمهورية للحصول على تراخيص مؤقتة لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن هذه اللجان بها ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والدفاع المدني والإدارة المحلية، للتسهيل على أصحاب الحضانات في توفيق أوضاع الحضانات وفقًا للشروط.