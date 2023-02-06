الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشيخ الطاروطى: 58 دولة ممثلة فى مسابقة القرآن الكريم هذا العام

الشيخ الطاروطي
الشيخ الطاروطي

 قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، عضو لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم العالمية الـ 29، إن مصر رائدة في مسابقات القرآن الكريم، حيث صدرت القرآن للعالم بعلماءها وقراءها، لافتا إلى أن هذه المسابقة تعقد سنويا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأضاف "الطاروطي"، خلال لقائه  ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك 58 دولة ممثلة في مسابقة القرآن الكريم العالمية هذا العام في مصر. 

 

بعض القراء غير المصريين يقلدون القراء المصريين

وتابع، أن مصر دائما تتميز عن جميع دول العالم بروح القرآن وتواجد القراء، الذين أصواتهم وأسمائهم تسبقهم إلى العالم، كما أن بعض القراء غير المصريين يقلدون القراء المصريين وتأثروا بهم.

 

 وأوضح أن الدكتور مختار جمعة، يضع بعض الإضافات على هذه المسابقة كل عام بحيث لا تصبح مسابقة فيها حفظ النصوص القرآنية فقط، ولكنه يريد أن يكون المتسابق متذوق للقرآن وفاهم لتفسيره وعالم بمقاصد القرآن وبماذا تقصد هذه السورة من الآيات والأحكام، فأدخل فرع المقاصد القرآنية، كما  أنه جرى إضافة لأول مرة الأسرة القرآنية، والمقصود بأن يكون الأب والأم والأولاد حافظين للقرآن أو 3 من الإخوة حافظين للقرآن.

عبدالفتاح الطاروطي مسابقة القرآن الكريم 58 دولة لدكتور محمد مختار جمعة متذوق للقرآن تفسير بمقاصد القرآن

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