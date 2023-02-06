الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2023 الترم الأول بالمحافظات

طلاب
طلاب

تصدر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم في المحافظات، قائمة بحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي الترم الأول خلال الفترة الحالية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهورها خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023.

 

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول 

تستعد عدد من المديريات التعليمية في عدد من المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس، يوم الإثنين 6 فبراير الجاري عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية أو المحافظة التابعة إليها، أو من خلال الصفحة الرسمية للمديرية التعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 في محافظة الجيزة، صباح يوم الاثنين 6 فبراير، وفقا للجدول الزمني الذي حددته المحافظة لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2022-2023، دون أن توضح آلية إعلان النتيجة.

 

كما تستعد مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والقليوبية لإعلان نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة؛ تمهيدًا لاعتمادها رسميا، الاثنين 6 فبراير.

 

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

  • مادة اللغة العربية 50 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الأول 40 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.
  • مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 درجة
  • مادة علم نفس واجتماع 30 درجة
  • مادة الكيمياء 30 درجة
  • مادة الفيزياء 30 درجة
  • مادة الأحياء 30 درجة
  • مادة تطبيقات رياضة 30 درجة
  • مادة تاريخ 30 درجة
  • مادة الجغرافيا 30 درجة.
  • مادة الفلسفة 30 درجة.

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رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس للترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة إليها من بينها:-
  1. بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2023من هنا
  2. رابط مديرية التربية والتعليم  2023 محافظة القليوبية  من هنا
  3. مديرية التربية والتعليم بمحافظةالإسكندرية من هنا.
  • تحديد نتائج المرحلة الثانوية.
  • اختر نتيجة الصف الأول أو الثاني الثانوي 2023.
  • ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.
  • كتابة اسم الطالب رباعي.
  • انقر فوق عرض النتائج.
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وائل لطفي

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