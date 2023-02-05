الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض العلاج في المصحة.. مصرع شاب سقط من الطابق الثالث بالطالبية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من نافذة الطابق الثالث في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أفراد أسرة الشاب حاولوا إجباره على العلاج بمصحة للعلاج النفسي، وأثناء محاولته الهروب منهم سقط من النافذة، ولقى مصرعه. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث في الطالبية. 

وبإجراء التحريات تبين أن شاب يعاني من أزمة نفسية، وحاول أفراد أسرته نقله للعلاج بمصحة للعلاج النفسي، إلا أنه رفض الاستجابة لهم، وحاول الهرب فسقط من النافذة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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