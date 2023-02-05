الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل السمرى: الإقبال الكثيف على معرض الكتاب يشير لوعى الشعب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن الإقبال الكثيف على معرض القاهرة الدولي للكتاب يشير بقوة إلى وعي الشعب المصري وحبه الكبير للثقافة والعلم، مشيراً إلى أن عدد المقبلين على زيارة المعرض تجاوز حتى الآن أكثر من ٢ مليون ونصف.

القراءة المصرية 

وأكد السمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدورة المصرية الحالية من معرض الكتاب معدة ومُجهزة على أعلى مستوى.

نقل معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح في حديثه، أن الإقبال الكثيف على معرض الكتاب يشير بصورة إيجابية على أنه سيكون هناك نفس الإقبال عندما يتم نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولهذا لن يكون هناك صعوبة تذكر أمام المواطنين في الزيارة.

وائل السمري اكسترا نيوز حديث الاخبار كاتب صحفي معرض القاهره الدولي للكتاب

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