«القومى للبحوث»: مصر تمنح الكثير من المحفزات لزيادة مساحة زراعة المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور زكريا فؤاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إنه بفضل أساليب الزراعة الجديدة التي اتبعتها الدولة، أصبح هناك زيادة ملحوظة في المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية.

الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية

وأكد الدكتور زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تبذل الكثير من الجهود والمحفزات من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، ومن هذه الجهود رفع سعر توريد إردب القمح من الفلاح، وتوفير طرق الري الحديثة، وتوفير التقاوي جيدة الإنتاج.

الزراعة التعاقدية

وأضاف في حديثه، أن الزراعة التعاقدية تعطي فرصة للفلاح بأن يعرف التوقيت المناسب للزراعة مع معرفة السعر التعاقدي للمحصول وكيفية تسويقه.