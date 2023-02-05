الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مجدى خالد: القوافل الطبية تقدم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة

القوافل الطبية
القوافل الطبية

قال الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، إنه تم إطلاق ٢٠ قافلة طبية للصحة الإنجابية، بهدف استهداف ٥٤ قرية داخل ٢٠ محافظة ضمن مبادرة "أيامنا احلى".

الخدمات الطبية المتكاملة 

وأكد الدكتور مجدي خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القوافل الطبية تقدم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، كما أنها تقوم بتوعية المصريات بضرورة الحفاظ على صحتهم الإنجابية، كما أنه يتم التوعية بضرورة المباعدة الزمنية بين الولادات من خلال استخدام وسائل تنظيم الحمل.

الخصائص السكانية 

وأضاف في حديثه، أن الحملة تهدف الحفاظ على الخصائص السكانية مع رفع قدرة المرأة من حيث الجانب الاقتصادي.

مجدي خالد الخصائص السكانية القوافل الطبية “إكسترا نيوز” حديث الاخبار

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