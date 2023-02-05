قرار من النيابة بشأن متهم بقتل تاجر مواشى فى السيدة زينب

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شاب قتل تاجر مواشى بقصد السرقة بمنطقة السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى عن الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن التفاصيل الكاملة للواقعة، وأن المجنى عليه يبلغ من العمر 33 عاما ويعمل تاجر مواشى وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه، وأنه نظرًا لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه بالطريق العام واستغل تواجده بمفرده وقام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه بطعنة فى الرقبة مما أدى إلى إصابته ووفاته.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة، "أنها لشاب ثلاثينى العمر يرتدى كامل ملابسه، وبه إصابات جرح ذبحى الرقبة"، ووجود كدمات مما يدل على وجود تعذيب وضرب.

تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم