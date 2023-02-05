الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالجيزة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى الجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضبطه وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) "تم ضبطه"، وبمواجهتهما إعترف الثانى باتفاقه مع المتهم الأول للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني لإبعاد الشبهات عنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وائل لطفي

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