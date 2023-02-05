رفعت سيد أحمد: «الإخوان» أول من وضعوا الفكر الداعشى فى العصر الحديث

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، إن جماعة الإخوان الإرهابية قدموا لنا نموذجًا فاشلًا سياسيًا وخدميًا واقتصاديًا، مشيرا إلى أن الإخوان أول من وضعوا الفكر الداعشي في العصر الحديث.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن صالح سرية الإخواني صاحب أول تنظيم داعشي في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه كان يعتبر تحية العلم الجمهوري كفرًا، ولذلك فإن تأسيس مدرسة التكفير بدأت من عند مؤلفات الإخواني صالح سرية.

وعن تقارب الرئيس الراحل محمد أنور السادات والإخوان، قال: "في بدايات حكم السادات أراد أن يخوض الإخوان صراعا مع الناصريين والمعارضة بدلا منه، وكان سلوكا غير موفق، لأن هذه التيارات لا صديق لها ولا اتفاق معها".

وأكد رفعت سيد أحمد أن الإخوان لن يعودوا إلى المشهد كما كانوا من قبل، لأن رفض الإخوان في 2013 شعبي وليس من النظام فقط، لأن الشعب أدرك حقيقتهم، وأنهم نموذج إقصائي وفاشي وفاشل، ولذلك أصبحت مشكلتهم مع الشعب وليس الشرطة والجيش والمثقفين.